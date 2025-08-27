Zoológico de Morelia invita a correr bajo las estrellas por el lobo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia dio a conocer la convocatoria para participar en la carrera nocturna “Corre con la manada”.

La cita será el próximo 4 de octubre a las 19:30 horas, con salida en la Puerta Avenida Morelos del Zoológico de Morelia.

El evento está diseñado para toda la familia:

Carrera de 2 km – Costo: $350 (niños, adultos mayores y personas con discapacidad).

Carreras de 4 km y 6 km – Costo: $400 (adolescentes y adultos).

La inscripción incluye playera, dorsal y medalla, además de la experiencia de correr bajo el cielo nocturno en un entorno natural.