Zoológico de Morelia invita a correr bajo las estrellas por el lobo mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia dio a conocer la convocatoria para participar en la carrera nocturna “Corre con la manada”.
La cita será el próximo 4 de octubre a las 19:30 horas, con salida en la Puerta Avenida Morelos del Zoológico de Morelia.
El evento está diseñado para toda la familia:
Carrera de 2 km – Costo: $350 (niños, adultos mayores y personas con discapacidad).
Carreras de 4 km y 6 km – Costo: $400 (adolescentes y adultos).
La inscripción incluye playera, dorsal y medalla, además de la experiencia de correr bajo el cielo nocturno en un entorno natural.
Las inscripciones estarán disponibles del 9 al 26 de septiembre, en un horario de 9:00 a 16:30 horas, en el área educativa del Zoológico de Morelia. Mientras tanto se hará la entrega de kits del 29 de septiembre al 3 de octubre.
Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos:
443 492 7640 y 443 299 3610.
Bajo el lema “Corre con la manada, brilla por el lobo mexicano”, el evento invita a los participantes a vivir una experiencia única que combina deporte, naturaleza y conciencia ambiental.
BCT