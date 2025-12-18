Zahid Muñoz, ex Chivas, se une a las filas del Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia ha confirmado la incorporación de Zahid Muñoz, exjugador de Tepatitlán, quien a partir de ahora vestirá la camiseta del equipo rojiamarillo.

El mediocentro ofensivo de 24 años llega con una importante trayectoria en el fútbol mexicano.

Muñoz, canterano de Chivas, ha tenido una destacada carrera tanto en la Primera División como en la Expansión. A lo largo de su carrera, ha jugado con el primer equipo de Chivas, además de haber militado en Atlético San Luis, Juárez y Tepatitlán, mientras que en la división de ascenso, también tuvo una breve experiencia con Cancún y Tapatío.

El jugador llega con la intención de fortalecer la media cancha del Atlético Morelia, aportando su visión de juego y experiencia a un equipo que busca consolidarse en la liga.