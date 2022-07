Yuzuru Hanyu, leyenda del patinaje artístico, anuncia su retiro

El atleta, de 27 años de edad, señaló que planteó su retirada desde 2018, pero fue tras su participación en Beijing 2020 (2022) que confirmó su decisión, ya que se lesionó y no pudo entrenar de manera óptima.

"No tengo intención de volver a competir por lo que ya he conseguido, y tal vez no busco ya ese resultado. Ese es el proceso que me ha llevado a tomar esta decisión.