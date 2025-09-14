"Yo ya gané": Canelo lanza emotivo mensaje tras la pelea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de perder el título indiscutido del peso supermediano frente al estadounidense Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la derrota y agradeció el apoyo de su equipo y su afición.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, escribió el pugilista tapatío a través de su cuenta oficial en X.

Canelo fue superado por Crawford la noche del sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea que reunió a más de 70 mil aficionados. El estadounidense dominó el combate con una estrategia centrada en la velocidad, desplazamientos laterales y precisión, lo que desconcertó a Álvarez durante la mayoría de los asaltos.

Las tarjetas de los jueces reflejaron la superioridad técnica de Crawford con puntajes de 116-112, 115-113 y 115-113, otorgándole la victoria por decisión unánime.

A pesar del resultado, Canelo se mostró sereno y agradecido:

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años.Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ❤️”, expresó.

El boxeador cerró su mensaje con una frase que encendió el orgullo nacional:

“¡Viva México, cabrones!”