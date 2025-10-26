Yareli Acevedo conquista el oro para México en Santiago 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciclista mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona del mundo en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, celebrado en el velódromo de Peñalolén.
Con un total de 63 puntos, Acevedo superó a sus más cercanas competidoras: Anna Morris, de Reino Unido, quien se llevó la plata con 58 puntos, y Bryony Botha, de Australia, que finalizó con el bronce tras sumar 56 unidades.
La competencia se resolvió en una última vuelta vibrante. Cuando sonó la campana, señal de cierre, la mexicana aceleró con decisión y sumó los puntos necesarios para asegurar el primer lugar, en una muestra de estrategia, resistencia y precisión.
Este resultado coloca a Acevedo como una de las figuras más destacadas del ciclismo internacional, y consolida un ciclo prometedor hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Cabe destacar que en marzo pasado, también se coronó campeona en la Copa de Naciones en la prueba de eliminación.
El triunfo de Acevedo representa un avance significativo para el ciclismo femenil mexicano, que continúa ganando terreno en competencias internacionales de alto nivel.
BCT