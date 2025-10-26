Yareli Acevedo conquista el oro para México en Santiago 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciclista mexicana Yareli Acevedo se coronó campeona del mundo en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025, celebrado en el velódromo de Peñalolén.

Con un total de 63 puntos, Acevedo superó a sus más cercanas competidoras: Anna Morris, de Reino Unido, quien se llevó la plata con 58 puntos, y Bryony Botha, de Australia, que finalizó con el bronce tras sumar 56 unidades.