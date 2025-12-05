¿Ya la escuchaste? Esta es la canción oficial del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial de Futbol 2026 ya tiene himno oficial. Se trata de “Desire”, una canción interpretada por el artista británico Robbie Williams y la reconocida cantante italiana Laura Pausini, que busca transmitir un mensaje de unidad, esperanza y pasión deportiva.

A pocos meses de haberse lanzado, el tema ya suma cerca de 200 mil vistas en YouTube, y ha sido bien recibido por los aficionados del futbol y de la música, gracias a su tono emotivo y su letra inspiradora.

Con una melodía suave y un enfoque humanista, “Desire” se aleja del estilo festivo de temas como “Waka Waka” de Shakira (Sudáfrica 2010), y apuesta por un enfoque más reflexivo, destacando valores como el compañerismo, el amor y el espíritu colectivo.

“Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo / No habrá dolor porque ganamos con deseo”, canta Laura Pausini en uno de los versos en español de la canción, que combina letras en inglés y español.

El tema fue concebido como algo más que una simple canción promocional. De hecho, Robbie Williams fue nombrado Embajador Oficial de Música de la FIFA, con la intención de utilizar su figura para reforzar la conexión global entre el fútbol y la música.