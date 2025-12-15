¡Ya hay fechas! Así se jugará el Clausura 2026 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya tiene calendario oficial. A través de sus redes sociales, la liga confirmó fechas, horarios y sedes para las 17 jornadas, además de los partidos de fase final, incluyendo cuartos de final, semifinales y la gran final programada para el 24 de mayo de 2026.

La información fue publicada este lunes, con lo que da inicio al nuevo año deportivo en México con el torneo de la primera división varonil.

El torneo arrancará el viernes 9 de enero y se extenderá hasta finales de mayo. Los encuentros se distribuirán en jornadas regulares, dobles y además de contemplar duelos amistosos internacionales programados para los días 22 y 25 de enero, según el calendario oficial.

Entre las fechas destacadas están:

Inicio del torneo: 9 de enero

Fase Final: Cuartos de Final: 2-3 y 9-10 de mayo Semifinales: 13-14 y 16-17 de mayo Final de ida: 21 de mayo Final de vuelta: 24 de mayo



Los encuentros tendrán lugar en estadios como el Estadio Jalisco, el Universitario, el Akron, el TSM Corona, entre otros.