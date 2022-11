"Ya hablé con Max, esto quedó atrás": Checo Pérez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez habló de los acontecimientos del pasado domingo cuando su compañero de escudería, Max Verstappen, no lo dejó avanzar a la sexta posición y con ello asegurar el subcampeonato de pilotos.

Es de recordar que durante el Gran Premio de Brasil la carrera no finalizó nada bien para los pilotos de Red Bull, ya que Max Verstappen desacató la orden de regresarle el lugar a Checo.

Y es que mientras se llevaba a cabo la competencia el ingeniero de Red Bull preguntó a Max “¿Por qué no has regresado al lugar a Checo Pérez?”, a lo que el neerlandés contestó: “Lo dije la otra vez, este verano que no me pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (…) Di mis razones y no voy a cambiar”.

Ante estas declaraciones, al finalizar la carrera el mexicano dijo estar muy sorprendido por la actitud de su compañero.

"Sí estoy muy sorprendido especialmente por todo lo que he hecho por él (Max Verstappen). No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí”.

Max Verstappen decidió no entrar en polémica y solo refirió que si el mexicano necesita ayuda en Abu Dhabi “estaré allí”.

Luego de 24 horas del conflicto, Sergio Pérez se pronunció al respecto a través de sus redes sociales y dijo que dará vuelta a la página que le dejó un mal sabor de boca en el Gran Premio de Brasil.