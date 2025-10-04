¡Ya es oficial! Fórmula 1 rompe con Fox Sports; Televisa y Sky serán los nuevos transmisores en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fórmula 1 anunció oficialmente la ruptura de su relación con Fox Sports en México, confirmando que a partir del Gran Premio de Singapur 2025, sus transmisiones estarán a cargo de Grupo Televisa, a través de Sky Sports en los sistemas SKY e IZZI.

El cambio se da tras varios meses de incertidumbre y versiones sobre un incumplimiento de pago por parte de Fox Sports hacia la organización de la F1, lo que finalmente llevó al rompimiento definitivo del acuerdo de derechos televisivos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Fórmula 1 informó que Grupo Televisa se convierte en su nuevo socio de transmisión en territorio mexicano, con cobertura que iniciará desde el Gran Premio de Singapur y se mantendrá hasta el final de la temporada.