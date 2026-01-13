¡Ya a la venta! Así puedes conseguir la mercancía oficial del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Faltando poco más de cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados al futbol ya pueden adquirir la mercancía oficial del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde camisetas de selecciones hasta llaveros, balones, peluches y gorras, los artículos ya están disponibles para su compra en distintas plataformas, con diseños que destacan el número “26”, la silueta del trofeo mundialista y las ciudades sede del evento.

¿Dónde se puede comprar la mercancía oficial?

La FIFA habilitó su tienda en línea oficial con envíos internacionales. Los productos también pueden encontrarse en puntos de venta autorizados y, en el caso de México, en tiendas OXXO, según confirmó la periodista deportiva Danie Cortés.

Esto permitirá a más personas acceder fácilmente a los artículos sin necesidad de importar desde el extranjero.