¡Ya a la venta! Así puedes conseguir la mercancía oficial del Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Faltando poco más de cinco meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados al futbol ya pueden adquirir la mercancía oficial del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde camisetas de selecciones hasta llaveros, balones, peluches y gorras, los artículos ya están disponibles para su compra en distintas plataformas, con diseños que destacan el número “26”, la silueta del trofeo mundialista y las ciudades sede del evento.
La FIFA habilitó su tienda en línea oficial con envíos internacionales. Los productos también pueden encontrarse en puntos de venta autorizados y, en el caso de México, en tiendas OXXO, según confirmó la periodista deportiva Danie Cortés.
Esto permitirá a más personas acceder fácilmente a los artículos sin necesidad de importar desde el extranjero.
Los precios varían dependiendo del artículo, marca y edición. Aquí algunos ejemplos:
Camisetas oficiales (México, Argentina, etc.): entre 90 y 115 euros
Balón oficial adidas Trionda (tamaño estándar): desde 65 euros
Sudaderas, gorras y accesorios con el logo del Mundial: entre 25 y 100 euros
Peluches y figuras conmemorativas: de 12 a 35 euros
Llaveros y souvenirs pequeños: desde 15 euros
Se espera que conforme se acerque la fecha del evento, más productos lleguen a tiendas físicas en todo México.
El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y México será sede de algunos partidos en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
