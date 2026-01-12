Deportes

Xabi Alonso sale del Real Madrid; Álvaro Arbeloa asume el reto

El Real Madrid cesa a Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España
Álvaro Arbeloa, exjugador y formador del club, asume el banquillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Real Madrid C. F. volvió a sacudir el tablero del futbol europeo, tras la derrota en la Supercopa de España, el club comunicó oficialmente que Xabi Alonso dejó de ser el director técnico del primer equipo.

El club anunció a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, apostando por una figura que encarna la identidad, la disciplina y el ADN ganador de la casa blanca.

Arbeloa no llega como una apuesta improvisada. Desde junio de 2025 dirigía al Castilla y ha construido, paso a paso, una sólida carrera como entrenador en la cantera madridista desde 2020. Campeón de Liga con el Infantil A, formador del Cadete A y arquitecto de una etapa dorada con el Juvenil A, su palmarés como técnico incluye un triplete histórico en la temporada 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— además del título liguero en la campaña 2024-2025. Resultados que consolidaron su prestigio como formador y estratega.

Como jugador, Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y siendo parte de una de las eras más exitosas de la institución, con ocho títulos en sus vitrinas, incluidas dos Copas de Europa. Su trayectoria se completa con una huella imborrable en la selección española, con la que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Con 19 partidos disputados, el balance es sólido y elocuente: 14 triunfos, tres empates y apenas dos derrotas. Los números se traducen en 45 puntos que mantienen al Madrid a solo cuatro unidades del líder y acérrimo rival, el Barcelona.

El exdefensa, forjado en noches europeas y clásicos ardientes, hereda un vestidor con ambición intacta y la presión histórica de no ceder terreno. Su reto es inmediato: sostener la regularidad, potenciar el carácter competitivo y convertir la persecución en asalto al liderato.

