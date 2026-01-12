Xabi Alonso sale del Real Madrid; Álvaro Arbeloa asume el reto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Real Madrid C. F. volvió a sacudir el tablero del futbol europeo, tras la derrota en la Supercopa de España, el club comunicó oficialmente que Xabi Alonso dejó de ser el director técnico del primer equipo.

El club anunció a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, apostando por una figura que encarna la identidad, la disciplina y el ADN ganador de la casa blanca.