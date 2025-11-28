Warriors en crisis: Curry fuera una semana por lesión muscular

Después del partido, una resonancia confirmó la contusión y la distensión muscular. Los Warriors informaron que será reevaluado en una semana, aunque los tiempos de recuperación podrían extenderse, dado el protocolo médico del equipo.

La lesión de Curry no fue la única mala noticia. Gary Payton II también abandonó el juego con un tobillo torcido. En medio de la tormenta, el entrenador Steve Kerr intentó hallar algo de luz:

“Cuando escuché que era el cuádriceps, en realidad me sentí aliviado [...] mejor que un tobillo o una rodilla”.

La lesión de Curry no solo afecta el calendario inmediato de los Warriors. Pone en pausa, aunque sea por días, la presencia de uno de los jugadores más influyentes en la historia del deporte moderno.