¡Vuelve el fútbol al Morelos! Atlético Morelia recibe a Correcaminos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia comenzará su participación en el torneo Clausura 2026 jugando en casa, cuando reciba a los Correcaminos en la Jornada 1, el próximo miércoles 10 de enero a las 19:00 horas, en el Estadio Morelos.
A través de redes sociales, el club michoacano confirmó que el duelo inaugural se disputará en la capital del estado, lo que representa una oportunidad para que la afición moreliana acompañe al equipo desde el arranque del torneo.
Los Canarios buscarán iniciar con el pie derecho tras el cierre competitivo del torneo anterior, donde mostraron solidez como locales. Correcaminos, por su parte, llegará al Morelos con plantel renovado y sed de revancha, lo que augura un duelo intenso.
La directiva aún no ha confirmado promociones especiales para este primer encuentro, pero se espera un buen ambiente familiar en las gradas, como ha sido tradición en los juegos del Atlético Morelia.
SHA