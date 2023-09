Voy a trabajar para dar la mejor versión de mí: Illescas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que ha sido su primer torneo con el equipo del Atlético Morelia, el mediocampista mexicano, Fernando Illescas reconoció que trabaja para alcanzar su mejor versión individualmente y poder apoyar al Club con goles o asistencias.

Con seis partidos disputados, cinco de ellos como titular, y un gol; Fernando Illescas admitió que ha tenido fallas en los partidos, pero también ha hecho cosas buenas en algunos juegos.

“Me siento bien, pero siento que hay muchas cosas que mejorar como cualquier jugador. Desde la llegada aquí, ‘el profe’ me ha ayudado a trabajar día con día, así que no puedo decir que estoy perfecto porque no, porque hay muchas cosas que he fallado en los partidos, otras que he hecho bien, así que voy a seguir trabajando para cada partido dar la mejor versión de mí y ya sean goles, asistencias son lo que más puedo aportar para el equipo”, comentó.

Respecto a si siente cómodo en la nueva posición que le asignaron, el mexicano dijo que no la desconoce, aunque todavía debe mejorar algunos aspectos, como el jugar de espaldas a la portería rival.

Sobre la presión que puede haber al plantel o algunos jugadores, el mediocampista consideró que esta situación desde lo colectivo buscan dar lo mejor en cada partido.

amc