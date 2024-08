Volvió a cantar el Canario: Atlético Morelia derrota a Tepatitlán en casa

Aunque les tocó remar contra corriente, el Atlético Morelia encontró el empate, después de un desborde por la banda de Omar Islas, quién centro para que Diego López hiciera el 1-1 momentáneamente al minuto 25 del primer tiempo.

Antes de irse al descanso, los de Tepatitlán cometieron un penal sobre Paolo Yrizar, para que desde los once pasos Christopher Trejo cobró de manera perfecta para poner el 2-1 a favor del equipo moreliano.

En el segundo tiempo no hubo muchas emociones y el marcador no se movió, para darle así al Atlético Morelia su primera victoria bajo el mando del director técnico, Mario García, y romper una racha de no ganar un partido desde marzo en el torneo Clausura 2024.