Visa FIFA Pass 2026: así podrán ingresar aficionados a Estados Unidos para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la alta afluencia de visitantes que se espera durante el Mundial de Futbol 2026, se creó la Visa FIFA Pass 2026, un programa impulsado por la FIFA en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es agilizar el ingreso de aficionados que asistirán a los partidos del torneo.

La Visa FIFA Pass 2026 no sustituye al trámite tradicional de visa estadounidense, sino que funciona como un mecanismo de apoyo para facilitar y priorizar el proceso de solicitud a quienes ya cuentan con boletos para el Mundial.

¿Cómo solicitar la Visa FIFA Pass 2026?

Las personas que tengan entradas para el Mundial 2026, pero aún no cuenten con visa para ingresar a Estados Unidos, deberán seguir estos pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta en FIFA.com Completar el formulario de FIFA Pass Realizar el trámite regular de la visa estadounidense Seleccionar el país desde donde se realizará la solicitud Llenar el formulario DS-160 Pagar la tarifa correspondiente Agendar la cita para la entrevista en la embajada o consulado Indicar “sí” cuando se pregunte si se cuenta con boletos para el Mundial 2026

Una vez completado el proceso, el sistema revisará la información y, si todo es correcto, se otorgará una entrevista prioritaria. Posteriormente, el solicitante deberá presentarse en la fecha y hora asignadas para concluir el trámite.