Visa FIFA Pass 2026: así podrán ingresar aficionados a Estados Unidos para el Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la alta afluencia de visitantes que se espera durante el Mundial de Futbol 2026, se creó la Visa FIFA Pass 2026, un programa impulsado por la FIFA en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es agilizar el ingreso de aficionados que asistirán a los partidos del torneo.
La Visa FIFA Pass 2026 no sustituye al trámite tradicional de visa estadounidense, sino que funciona como un mecanismo de apoyo para facilitar y priorizar el proceso de solicitud a quienes ya cuentan con boletos para el Mundial.
Las personas que tengan entradas para el Mundial 2026, pero aún no cuenten con visa para ingresar a Estados Unidos, deberán seguir estos pasos:
Iniciar sesión o crear una cuenta en FIFA.com
Completar el formulario de FIFA Pass
Realizar el trámite regular de la visa estadounidense
Seleccionar el país desde donde se realizará la solicitud
Llenar el formulario DS-160
Pagar la tarifa correspondiente
Agendar la cita para la entrevista en la embajada o consulado
Indicar “sí” cuando se pregunte si se cuenta con boletos para el Mundial 2026
Una vez completado el proceso, el sistema revisará la información y, si todo es correcto, se otorgará una entrevista prioritaria. Posteriormente, el solicitante deberá presentarse en la fecha y hora asignadas para concluir el trámite.
Las autoridades aclararon que la Visa FIFA Pass 2026 no garantiza la aprobación del documento, ya que la decisión final corresponde a los funcionarios consulares. En caso de que lo consideren necesario, la visa puede ser negada durante la entrevista.
En la práctica, la Visa FIFA Pass 2026 funciona como una visa estadounidense tradicional, con la diferencia de que el programa facilita el proceso a los aficionados del Mundial.
Una vez obtenida, los viajeros solo deberán presentarse en su viaje a Estados Unidos con toda la documentación requerida. En el punto de entrada, las autoridades migratorias revisarán los documentos y, de no encontrar irregularidades, permitirán el ingreso para disfrutar de los partidos del Mundial 2026.
Hasta el momento, no se ha especificado la vigencia exacta de la Visa FIFA Pass 2026, ni si será válida únicamente durante las semanas del torneo o por un periodo más amplio, como ocurre con otros tipos de visa, cuya duración puede ir de uno hasta diez años.
mrh