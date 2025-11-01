Vinculan a proceso a 4 elementos de seguridad de la UNAM por muerte de aficionado del Cruz Azul

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro elementos de seguridad pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de un aficionado del Cruz Azul, identificado como Rodrigo “N”, de 31 años.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de octubre en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, tras concluir el partido entre Cruz Azul y Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el aficionado fue detenido por personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, luego de presuntamente haber agredido física y verbalmente a elementos de seguridad.

Durante el sometimiento, Rodrigo “N” habría sido inmovilizado mediante una maniobra conocida como “llave china”, lo que le provocó un desvanecimiento. Aunque se solicitó apoyo médico, los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento.

El dictamen pericial determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, derivada directamente de la técnica de sujeción aplicada durante la detención.