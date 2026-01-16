VIDEO: Rafa Márquez ya está en Morelia y manda mensaje previo a partido del Barcelona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El histórico exfutbolista mexicano Rafael Márquez ya se encuentra en la capital michoacana y lanzó un emotivo mensaje en video para invitar a la afición al esperado partido de leyendas entre Morelia y Barcelona, que se celebrará este sábado en el Estadio Morelos.

En su mensaje, el también actual entrenador del Barça Atlètic expresó:

“Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Rafa Márquez y a toda la gente de Morelia los espero este sábado en el Estadio Morelos. ¡No falten!”

El encuentro reunirá a grandes figuras del balompié nacional e internacional, en un evento que promete revivir la emoción y el talento de generaciones pasadas.

La cita es el sábado 17 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Morelos.

Los boletos ya están disponibles en taquilla y plataformas autorizadas.

El partido entre las leyendas del fútbol michoacano y las Barça Legends forma parte de una gira internacional que busca acercar al público con los íconos del deporte que marcaron historia con sus clubes y selecciones.