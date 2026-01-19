Video muestra cómo salió Rafa Márquez del estadio Morelos tras perder en Juego de Leyendas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una noche de futbol cargada de nostalgia y pasión se vivió en el Estadio Morelos, donde el equipo de leyendas del Atlético Morelia se impuso 2-1 a su similar del Barcelona, en un evento que reunió a figuras históricas del balompié nacional e internacional. Entre ellas, destacó la presencia de Rafael Márquez, quien fue ovacionado por la afición michoacana.

Sin embargo, al finalizar el encuentro, el excapitán de la Selección Mexicana fue captado saliendo del estadio sin dar declaraciones y acompañado por varias personas que lo escoltaron hasta una camioneta, la cual lo trasladó aparentemente a su hotel.

El momento fue compartido por la página SoyMario, en un video sin audio que ha generado reacciones en redes sociales.

El breve clip muestra a Márquez serio y sin detenerse, lo que generó comentarios divididos entre quienes lo comprenden por la intensidad del evento y quienes esperaban una palabra de despedida.