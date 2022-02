Vettel y Verstappen no correrán en el GP de Rusia por conflicto con Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los pilotos de la Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel rechazaron participar en el Gran Premio de Rusia debido a la invasión militar que ha llevado a cabo en Ucrania.

El alemán, piloto de Aston, Sebastian Vettel aseguró que no competirá en la carrera de Rusia, que tiene prevista realizarse en ese país del 23 al 25 de septiembre de este año.

En conferencia de prensa, el corredor señaló "Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP0 de Rusia. Creo que está mal correr en ese país".