Ver GRATIS México vs Ecuador: hora, canal y lo que debes saber

El equipo mexicano saldrá con una alineación renovada. Santiago Giménez apunta como titular en la delantera ante la ausencia de Raúl Jiménez, mientras que Johan Vásquez y César Montes buscarán consolidarse en la defensa, tras los errores cometidos en el duelo contra los cafetaleros.

Por parte de Ecuador, el entrenador argentino Sebastián Beccacece ha imprimido un estilo combativo y ordenado. Su escuadra quiere mantener el invicto y dar un golpe de autoridad en territorio mexicano.

Más allá del resultado, lo que está en juego esta noche es la confianza. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, México necesita no solo ganar, sino convencer.