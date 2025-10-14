Ver GRATIS México vs Ecuador: hora, canal y lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presión a cuestas tras la escandalosa derrota frente a Colombia, la Selección Mexicana enfrentará este martes 14 de octubre a Ecuador, en un duelo clave dentro de la Fecha FIFA, que servirá como laboratorio rumbo al Mundial 2026. La cita será a las 20:20 horas, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco.
El equipo mexicano saldrá con una alineación renovada. Santiago Giménez apunta como titular en la delantera ante la ausencia de Raúl Jiménez, mientras que Johan Vásquez y César Montes buscarán consolidarse en la defensa, tras los errores cometidos en el duelo contra los cafetaleros.
Por parte de Ecuador, el entrenador argentino Sebastián Beccacece ha imprimido un estilo combativo y ordenado. Su escuadra quiere mantener el invicto y dar un golpe de autoridad en territorio mexicano.
Más allá del resultado, lo que está en juego esta noche es la confianza. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, México necesita no solo ganar, sino convencer.
RPO