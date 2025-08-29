Vela mexicana busca pases a Santo Domingo 2026 en regata internacional

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La vela mexicana retomó la actividad internacional al participar en la Regata Pre Centroamericana y del Caribe 2025, que se desarrolla del 29 al 31 de agosto en Puntarena, Baní, República Dominicana, evento que otorgará boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación nacional está encabezada por la olímpica Elena Oetling, especialista en la clase ILCA 6, quien junto a sus compañeros busca asegurar la clasificación rumbo al evento regional más importante del año y que forma parte del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

Además de Oetling, participan Adrián Elizondo, Álvaro Ramírez, Flavio Montoya y Valentina Carranza, quienes integran la clase Sunfish, bajo la dirección de los entrenadores Nikolay Borissov y Noel Guerra.