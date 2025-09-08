Deportes

¿Vas al estadio? Estos son los precios para ver al Atlético Morelia vs Dorados

FB/ Club Atlético Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció que ya están a la venta los boletos para el próximo encuentro contra Dorados de Sinaloa, el cual se disputará este sábado en el Estadio Morelos.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Boletomóvil, y los precios varían según la zona del estadio, con tarifas especiales para personas con discapacidad.

Precios por zona:

  • General Norte y Sur: $140

  • Preferente Oriente: $200

  • Preferente Poniente: $160

  • Platea Oriente: $275

  • Platea Poniente: $200

  • VIP: $400

  • Personas con discapacidad: $70

Este partido corresponde a la Jornada 7 del torneo de la Liga de Expansión MX, y representa una nueva oportunidad para que el equipo canario sume puntos como local. La afición moreliana ha sido clave en el impulso del equipo, por lo que se espera una gran asistencia.

SHA

Club Atlético Morelia
Estadio Morelos
Dorados de Sinaloa
Boletomóvil

