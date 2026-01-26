¿Vas al estadio? Estos son los precios para ver al Atlético Morelia vs Cancún FC
¿Vas al estadio? Estos son los precios para ver al Atlético Morelia vs Cancún FC

Desde la zona general hasta el área VIP, los precios van de los $70 a los $400 pesos para ver al Canario
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció que ya están disponibles los boletos para su próximo encuentro contra Cancún FC, correspondiente a la Jornada 4 del torneo.

El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Morelos.

Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Boletomóvil: https://bit.ly/4afsolI

💸 Precios por zona:

  • General Sur/Norte: $140

  • Preferente Oriente: $200

  • Preferente Poniente: $160

  • Platea Oriente: $275

  • Platea Poniente: $200

  • Zona VIP: $400

  • Personas con discapacidad: $70

Este partido representa una nueva oportunidad para que la afición rojiamarilla apoye al equipo en su camino dentro del torneo. El Club recordó la importancia de asistir con anticipación y respetar las medidas del estadio.

