Deportes
¿Vas al estadio? Estos son los precios para ver al Atlético Morelia vs Cancún FC
Desde la zona general hasta el área VIP, los precios van de los $70 a los $400 pesos para ver al Canario
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció que ya están disponibles los boletos para su próximo encuentro contra Cancún FC, correspondiente a la Jornada 4 del torneo.
El partido se llevará a cabo el sábado 31 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Morelos.
Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Boletomóvil: https://bit.ly/4afsolI
💸 Precios por zona:
General Sur/Norte: $140
Preferente Oriente: $200
Preferente Poniente: $160
Platea Oriente: $275
Platea Poniente: $200
Zona VIP: $400
Personas con discapacidad: $70
Este partido representa una nueva oportunidad para que la afición rojiamarilla apoye al equipo en su camino dentro del torneo. El Club recordó la importancia de asistir con anticipación y respetar las medidas del estadio.
SHA