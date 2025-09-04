Valencia CF abre su primera Academia en México con sede en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de formar no sólo futbolistas, sino también personas con disciplina y visión profesional, en Morelia se abrió la primera Valencia CF Academy México, en la que ofrecerá programas de entrenamiento dirigidos a niñas, niños y jóvenes de distintas edades.
En la inauguración oficial, el coordinador técnico de las academias internacionales del Valencia, Joan Aguado, manifestó que en esta academia además de educar a las niñas y los niños en cuestiones de fútbol, se busca fomentar valores y formarlos como personas, con experiencias locales, nacionales e internacionales.
Resaltó que en esta academia en Morelia se tendrá una de las metodologías más reconocidas a nivel mundial en formación mundial
Subrayó que los alumnos y jugadores forman parte del Valencia CF, por lo que tendrán que representar los tres valores del club: valentía, pasión y buenos compañeros.
Por su parte, Alejandra Maffey, directora general de NETA Agencia Deportiva, subrayó que el contar con la academia de Valencia CF, club con más de 100 años de tradición y éxitos, no es solo un proyecto deportivo, sino un sueño deportivo.
Expresó que esta academia será un puente que conecta a la juventud moreliana con la oportunidad de formación internacional, con valores, disciplina y amor al fútbol.
En su intervención, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, agradeció la confianza del Valencia CF para comenzar con su primera academia en la capital michoacana, en donde, aseguró, van a encontrar mucho talento moreliano.
El funcionario municipal pidió a los padres de familia que valoren la oportunidad de tener un club de fútbol de la categoría del Valencia, que con su metodología guiarán de buena forma a sus hijos.
La Valencia CF Academy Morelia estará ubicada en Av Montaña Monarca #1340, dentro del Tec de Monterrey campus Morelia.
Para más información sobre inscripciones, categorías y horarios, se puede consultar el sitio web oficial www.valenciacfmexico.com o las redes sociales de @valenciacfmexico.
