Valencia CF abre su primera Academia en México con sede en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de formar no sólo futbolistas, sino también personas con disciplina y visión profesional, en Morelia se abrió la primera Valencia CF Academy México, en la que ofrecerá programas de entrenamiento dirigidos a niñas, niños y jóvenes de distintas edades.

En la inauguración oficial, el coordinador técnico de las academias internacionales del Valencia, Joan Aguado, manifestó que en esta academia además de educar a las niñas y los niños en cuestiones de fútbol, se busca fomentar valores y formarlos como personas, con experiencias locales, nacionales e internacionales.