Uziel Muñoz hace historia con plata mundial en lanzamiento de bala

Con este resultado, Muñoz se consolidó como uno de los máximos exponentes del atletismo mexicano. El triunfo es aún más significativo porque se dio frente al estadounidense Ryan Crouser, actual campeón olímpico y mundial, quien se llevó el oro con un impulso de 22.34 metros.

Se trata de la primera vez que un mexicano alcanza el podio mundial en esta disciplina, lo que coloca a Muñoz como referente en pruebas de campo. En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, el atleta ya había hecho historia al llegar a la Final, terminando en octava posición.

A lo largo de su carrera, el deportista de 30 años ha acumulado logros destacados, como la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, y recientemente superó una lesión de tobillo que amenazaba su trayectoria.