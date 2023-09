Un examen complicado, Atlético Morelia recibe al Club La Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una prueba complicada es la que tendrá este domingo el Club Atlético Morelia, cuando reciba al actual líder de la competencia como es el Club Atlético La Paz, en lo que será la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX, programada a las 19:05 en el estadio José María Morelos y Pavón.

En esta fecha, Los Canarios no solo reciben al líder general, sino que se juegan su invicto de local, pues en el Coloso del Quinceo no han conocido la derrota en este torneo, de tres partidos disputados, en los tres se han quedado con el triunfo y no han recibido gol.

En total, los Canarios suman 10 puntos, productos de esas tres victorias de local y un punto obtenido de visita, lo que los coloca momentáneamente en la posición 8 de la tabla general, pero en caso de ganar, acortarían la distancia con La Paz a solo tres unidades.

Por su parte, el Club Atlético La Paz llega en un gran momento futbolístico, ya que en siete partidos disputados ha conseguido cinco victorias, un empate y solo tiene una derrota, además de que ha hecho 16 goles a favor y solo ha recibido 11 en contra, para posicionarse en el primer lugar de la tabla con 16 unidades.

El único descalabro que tienen en el torneo, fue de visita ante Atlante en la Jornada 5 cuando perdieron 3-0, pero después han hilado otras dos victorias más, por lo que quieren mantener su racha.

Como dato, en los dos enfrentamientos que tienen en su historia, Atlético Morelia no ha perdido con La Paz, pues primero en el Clausura 2023 terminaron con un empate a tres goles en el estadio Guaycura de La Paz, mientras que en el Apertura 2022 se enfrentaron en el Morelos, en donde terminó el juego con un resultado de 4-2 a favor de Los Canarios.

Además, será el regreso a tierras michoacanas de varios jugadores con pasado Monarca o Atlético Morelia, como es el caso de Luis Pérez, Luis Morales, Ulises Zurita, Ulises Jaimes y Eduardo Pérez, así como el director técnico, Jaime Durán, que en su etapa como jugador defendió los colores rojiamarillos.

