UMSNH vuelve a golear en el Torneo de Verano de la Liga Municipal

El partido fue ríspido desde el inicio, pero las nicolaitas impusieron su calidad y se fueron al descanso con la ventaja de 2-0 gracias a los goles de Vania Delgado y Alexa Villalobos.

En el complemento, la intensidad no bajó, pero las representantes de la Casa de Hidalgo mantuvieron el ritmo y sellaron la victoria con un tanto de Fernanda Castillo y dos tantos más de Alexa Villalobos, quien firmó un triplete.