UMSNH tendrá equipo femenil de TDP; administración de Yarabí Ávila impulsa su conformación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El respaldo a los equipos deportivos femeniles ha sido una constante en la gestión de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, por lo que se busca conformar al representativo en la categoría de mujeres de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

La rectora afirmó que, las nicolaitas han demostrado un gran talento en esta disciplina, tras referir que la Selección de mujeres ha tenido un destacado desempeño en diversos torneos, así como en la Universiada Nacional 2025 en donde obtuvieron la medalla de Oro. “Debemos impulsar más la presencia de nuestras estudiantes en el ámbito deportivo, y así lo estamos haciendo, sabemos que al igual que el equipo varonil le darán grandes satisfacciones a la Máxima Casa de Estudios”.