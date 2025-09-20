UMSNH se afianza en el liderato del Torneo de Verano

Alexa Villalobos fue la encargada de abrir el marcador en la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC) y puso el 1-0 con el que se fueron al descanso, mientras que Yulissa Ríos selló la victoria en la segunda parte con el golazo desde las afueras del área.

"Me siento muy contenta porque hemos trabajado mucho esta semana para poder sacar ese partido, es un rival difícil y con muy buenas jugadoras, pero creo que somos un equipo más fuerte. Y obviamente muy feliz porque abrí más el marcador”, comentó la jugadora.