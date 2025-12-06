Deportes

UMSNH se afianza en el liderato de la Liga Municipal

El cuadro nicolaita femenil logró este sábado su cuarto triunfo consecutivo al vencer a Formaq Policía Morelia
UMSNH se afianza en el liderato de la Liga Municipal
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se consolidó como líder de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado derrotara 4-0 a Formaq Policía Morelia en juego de la Jornada 4, que se desarrolló en la cancha 37 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

CORTESÍA

Las nicolaitas se adueñaron del partido desde el arranque y encaminaron la victoria en la primera parte gracias a los goles de Aixa Gutiérrez, Viridiana Pérez y Romina Bedolla, con lo que se fueron al descanso con el 3-0.

En el complemento se mantuvo el dominio de las representantes de la Casa de Hidalgo y cerca del final Mónica Guillén concretó una pena máxima para poner cifras definitivas.

CORTESÍA

De este modo, el representativo de la UMSNH marcha con paso perfecto, suma 12 puntos y continúa como líder de la competencia.

mrh

UMSNH
liga municipal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com