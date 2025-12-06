UMSNH se afianza en el liderato de la Liga Municipal

Las nicolaitas se adueñaron del partido desde el arranque y encaminaron la victoria en la primera parte gracias a los goles de Aixa Gutiérrez, Viridiana Pérez y Romina Bedolla, con lo que se fueron al descanso con el 3-0.

En el complemento se mantuvo el dominio de las representantes de la Casa de Hidalgo y cerca del final Mónica Guillén concretó una pena máxima para poner cifras definitivas.