UMSNH se afianza en el liderato de la Liga Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conjunto femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se consolidó como líder de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este sábado derrotara 4-0 a Formaq Policía Morelia en juego de la Jornada 4, que se desarrolló en la cancha 37 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).
Las nicolaitas se adueñaron del partido desde el arranque y encaminaron la victoria en la primera parte gracias a los goles de Aixa Gutiérrez, Viridiana Pérez y Romina Bedolla, con lo que se fueron al descanso con el 3-0.
En el complemento se mantuvo el dominio de las representantes de la Casa de Hidalgo y cerca del final Mónica Guillén concretó una pena máxima para poner cifras definitivas.
De este modo, el representativo de la UMSNH marcha con paso perfecto, suma 12 puntos y continúa como líder de la competencia.
