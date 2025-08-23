Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) mantiene su dominio en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, pues este sábado goleó 7-2 al CRT en su partido de la Jornada 5, que tuvo como sede la cancha 11 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC).

La rectora Yarabí Ávila felicitó a las alumnas nicolaitas y refirió que su desempeño y entrega por el fútbol, impulsan a seguir apoyando el deporte y de manera especial a los equipos femeniles. De igual forma, refrendó que muy pronto estará conformado el equipo de mujeres de la Tercera División Profesional (TDP).