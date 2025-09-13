UMSNH está imparable en el Torneo de Verano de la Liga Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escuadra femenil de fútbol soccer de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no baja el ritmo en el Torneo de Verano de la Liga Municipal de Fútbol Amateur, ya que este sábado derrotó 1-0 al equipo de H2O en partido de la Jornada 9.

El encuentro se desarrolló en la cancha 10 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC), que no se encontraba en las mejores condiciones debido a las recientes lluvias, pero eso no evitó que las nicolaitas saltaran al campo con ganas de llevarse las tres unidades.