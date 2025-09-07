UMSNH convoca a visorias deportivas 2025 en 15 disciplinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a su comunidad estudiantil a participar en las visorias deportivas 2025, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de septiembre en Ciudad Universitaria. Esta convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos o de nuevo ingreso al nivel superior, quienes podrán integrarse a los equipos representativos de la Nicolaita en diferentes disciplinas.

Las pruebas se realizarán en el Auditorio de Usos Múltiples y el Estadio Universitario, con horarios establecidos para cada deporte. Las disciplinas en las que se puede participar son: voleibol femenil y varonil, fútbol femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil, boxeo, tiro con arco, natación, bádminton, atletismo, ajedrez, judo, levantamiento de pesas y selectivo mixto de porristas.

Cada disciplina tiene fechas, sedes y horarios específicos. Las y los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva adecuada, playera blanca y cumplir con los requisitos establecidos, que en algunos casos incluyen la entrega de un currículum deportivo o contar con la mayoría de edad (como en el caso del selectivo de porristas).

Disciplinas convocadas, fechas y horarios: