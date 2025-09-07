UMSNH convoca a visorias deportivas 2025 en 15 disciplinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a su comunidad estudiantil a participar en las visorias deportivas 2025, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de septiembre en Ciudad Universitaria. Esta convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos o de nuevo ingreso al nivel superior, quienes podrán integrarse a los equipos representativos de la Nicolaita en diferentes disciplinas.
Las pruebas se realizarán en el Auditorio de Usos Múltiples y el Estadio Universitario, con horarios establecidos para cada deporte. Las disciplinas en las que se puede participar son: voleibol femenil y varonil, fútbol femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil, boxeo, tiro con arco, natación, bádminton, atletismo, ajedrez, judo, levantamiento de pesas y selectivo mixto de porristas.
Cada disciplina tiene fechas, sedes y horarios específicos. Las y los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva adecuada, playera blanca y cumplir con los requisitos establecidos, que en algunos casos incluyen la entrega de un currículum deportivo o contar con la mayoría de edad (como en el caso del selectivo de porristas).
Disciplinas convocadas, fechas y horarios:
Voleibol femenil
📅 8 y 9 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 19:30 horas
Voleibol varonil
📅 8 y 10 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 12:30 horas
Fútbol femenil
📅 9 y 10 de septiembre
📍 Estadio Universitario
⏰ 17:00 horas
Fútbol varonil
📅 8, 9 y 12 de septiembre
📍 Estadio Universitario
⏰ 17:00 horas
Basquetbol femenil
📅 8 y 9 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 17:00 horas
Basquetbol varonil
📅 9 y 10 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 18:30 horas
Boxeo
📅 9 y 11 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 17:00 horas
Tiro con arco
📅 9 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 9:00 y 17:00 horas
Natación
📅 10 y 12 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 11:00 horas
Bádminton
📅 9 y 11 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 13:00 horas
Atletismo
📅 9 y 11 de septiembre
📍 Pista de Atletismo, Estadio Universitario
⏰ 8:30 y 17:00 horas
Ajedrez
📅 9 y 11 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 16:00 horas
Judo
📅 10 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 9:00 y 17:00 horas
Levantamiento de pesas
📅 8 de septiembre
📍 Auditorio de Usos Múltiples
⏰ 9:00 y 17:00 horas
Selectivo mixto de porristas
📅 9 de septiembre
📍 Estadio Universitario
⏰ 16:30 horas
Para mayores informes sobre las visorias y requisitos adicionales, está disponible el número: 443 351 4508.
rmr