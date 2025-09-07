Deportes

UMSNH convoca a visorias deportivas 2025 en 15 disciplinas

UMSNH convoca a visorias deportivas 2025 en 15 disciplinas
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a su comunidad estudiantil a participar en las visorias deportivas 2025, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de septiembre en Ciudad Universitaria. Esta convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos o de nuevo ingreso al nivel superior, quienes podrán integrarse a los equipos representativos de la Nicolaita en diferentes disciplinas.

Las pruebas se realizarán en el Auditorio de Usos Múltiples y el Estadio Universitario, con horarios establecidos para cada deporte. Las disciplinas en las que se puede participar son: voleibol femenil y varonil, fútbol femenil y varonil, basquetbol femenil y varonil, boxeo, tiro con arco, natación, bádminton, atletismo, ajedrez, judo, levantamiento de pesas y selectivo mixto de porristas.

Cada disciplina tiene fechas, sedes y horarios específicos. Las y los aspirantes deberán presentarse con ropa deportiva adecuada, playera blanca y cumplir con los requisitos establecidos, que en algunos casos incluyen la entrega de un currículum deportivo o contar con la mayoría de edad (como en el caso del selectivo de porristas).

Disciplinas convocadas, fechas y horarios:

  • Voleibol femenil
    📅 8 y 9 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 19:30 horas

  • Voleibol varonil
    📅 8 y 10 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 12:30 horas

  • Fútbol femenil
    📅 9 y 10 de septiembre
    📍 Estadio Universitario
    ⏰ 17:00 horas

  • Fútbol varonil
    📅 8, 9 y 12 de septiembre
    📍 Estadio Universitario
    ⏰ 17:00 horas

  • Basquetbol femenil
    📅 8 y 9 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 17:00 horas

  • Basquetbol varonil
    📅 9 y 10 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 18:30 horas

  • Boxeo
    📅 9 y 11 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 17:00 horas

  • Tiro con arco
    📅 9 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 9:00 y 17:00 horas

  • Natación
    📅 10 y 12 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 11:00 horas

  • Bádminton
    📅 9 y 11 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 13:00 horas

  • Atletismo
    📅 9 y 11 de septiembre
    📍 Pista de Atletismo, Estadio Universitario
    ⏰ 8:30 y 17:00 horas

  • Ajedrez
    📅 9 y 11 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 16:00 horas

  • Judo
    📅 10 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 9:00 y 17:00 horas

  • Levantamiento de pesas
    📅 8 de septiembre
    📍 Auditorio de Usos Múltiples
    ⏰ 9:00 y 17:00 horas

  • Selectivo mixto de porristas
    📅 9 de septiembre
    📍 Estadio Universitario
    ⏰ 16:30 horas

Para mayores informes sobre las visorias y requisitos adicionales, está disponible el número: 443 351 4508.

rmr

UMSNH
Deportes
grid
visorías
disciplinas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com