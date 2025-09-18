UMSNH alista “La Madriguera”, centro para formar promesas del futbol en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció la próxima apertura de un Centro de Formación de Futbol Soccer, llamado “La Madriguera”, con el objetivo de fomentar el talento deportivo de niñas, niños y adolescentes en la capital michoacana.

A través de redes sociales, la institución nicolaita adelantó que próximamente se darán más detalles sobre este nuevo espacio, que buscará convertirse en un referente para el desarrollo integral de jóvenes deportistas.

El centro, identificado como “La Madriguera”, será un espacio de entrenamiento y formación técnica donde los menores podrán desarrollar habilidades futbolísticas bajo un enfoque profesional e incluyente.