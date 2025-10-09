Ulises Dávila, exjugador de Chivas, se declara culpable por amaño de partidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista mexicano Ulises Dávila, exjugador de Chivas y actual capitán del Macarthur FC en Australia, se declaró culpable de manipulación de partidos durante una audiencia celebrada este jueves en el Tribunal Local de Downing Centre, en Sídney.

El caso, que ha sacudido al futbol profesional australiano desde mediados de 2025, involucra una red de apuestas deportivas ilegales en torno a la A-League, correspondiente a las temporadas 2023 y 2024. Dávila, de 33 años, se encontraba en libertad bajo fianza y conocerá su sentencia definitiva el próximo 19 de diciembre.

Inicialmente, el mediocampista tapatío enfrentaba múltiples cargos, incluido el de liderar un grupo criminal, pero tras declararse culpable, la fiscalía retiró ocho de los cargos, lo que podría atenuar su condena.

Durante la audiencia, excompañeros de Dávila —Clayton Lewis y Kearyn Baccus— testificaron que el mexicano habría ideado y coordinado un esquema para manipular seis partidos, principalmente a través de tarjetas amarillas provocadas intencionalmente, con el fin de alterar las cuotas de apuestas.