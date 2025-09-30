Tyreek Hill dice adiós a la temporada por lesión de rodilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La victoria de los Miami Dolphins frente a los New York Jets en el Monday Night Football fue opacada por una noticia devastadora: Tyreek Hill, receptor estelar del equipo, quedó fuera por el resto de la temporada debido a una lesión severa en la rodilla izquierda.
La acción se dio tras una espectacular recepción del egresado de West Alabama, quien fue tacleado de forma agresiva por dos defensivos de los Jets. La jugada terminó con la rodilla derecha del jugador siendo “llevada” por el impacto, obligándolo a abandonar el campo y ser trasladado directamente a un hospital.
Diversos reportes confirmaron que Hill sufrió múltiples roturas de ligamentos, incluido el ligamento cruzado anterior (LCA), lo que requiere una intervención quirúrgica inmediata. La operación está programada para realizarse este mismo día.
Hill podría necesitar cirugías adicionales. Esto pone en entredicho su participación no sólo en el resto de la campaña, sino también su futuro en la NFL, incluyendo su disponibilidad para 2026.
Miami Dolphins no llegó a un nuevo acuerdo contractual con Hill para la próxima temporada. Esto implica que, aunque tiene garantizados 11 millones de dólares si forma parte de la plantilla en marzo de 2026, el resto de su salario —unos 18.9 millones— y un bono de 5 millones de dólares dependen de su estado físico y decisiones del equipo.
RPO