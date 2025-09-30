Tyreek Hill dice adiós a la temporada por lesión de rodilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La victoria de los Miami Dolphins frente a los New York Jets en el Monday Night Football fue opacada por una noticia devastadora: Tyreek Hill, receptor estelar del equipo, quedó fuera por el resto de la temporada debido a una lesión severa en la rodilla izquierda.

La acción se dio tras una espectacular recepción del egresado de West Alabama, quien fue tacleado de forma agresiva por dos defensivos de los Jets. La jugada terminó con la rodilla derecha del jugador siendo “llevada” por el impacto, obligándolo a abandonar el campo y ser trasladado directamente a un hospital.