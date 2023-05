Tupperware aprovecha y muestra apoyo a equipo de natación mexicano

Al parecer, Ana Gabriela les dio una "ayudadita" a las nadadoras y ahora Tupperware les ofreció trabajar con ellas.

Esto surge luego de que las deportistas señalaron que para competir en Egipto tuvieron que vender trajes de baño y otros productos para cubrir los gastos del viaje, ya que supuestamente la Conade no las apoya, aunque Ana Gabriela Guevara afirmó que las nadadoras no han comprobado sus gastos por más de 2 millones 748 mil pesos del periodo 2016-2018, y hasta que no aclaren dicho asunto no se les puede ayudar.

EA