Triunfazo del Atlético Morelia-UMSNH varonil en Zamora; mantiene el liderato

Desde los primeros minutos el juego fue reñido, pero al 24' Cristian Castro concluyó una gran jugada colectiva y adelantó a los Zorros, antes del descanso Diego Hernández igualó por los de casa, por lo que se fueron al entretiempo con el 1-1.

Apenas comenzaba el complemento y Cristian Melgoza puso en ventaja al cuadro zamorano, sin embargo, los nicolaitas se lanzaron al ataque y volvieron a emparejar el marcador, cuando Edwin Milián se agregó al frente en un tiro de esquina y con un cabezazo puso el 2-2 al 55'.