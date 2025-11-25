Deportes

¡Triple cartelera en Thanksgiving Day! Estos serán los partidos de la Semana 13 en la NFL

¡Triple cartelera en Thanksgiving Day! Estos serán los partidos de la Semana 13 en la NFL
X/@Bengals
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 13 de la NFL arranca con partidos imperdibles, incluyendo la tradicional triple jornada del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) este jueves 27 de noviembre, y continúa con juegos decisivos el fin de semana que podrían definir el panorama de cara a los playoffs.

En México, los partidos podrán verse a través de Fox Sports, ESPN, Nueve, ViX, Amazon Prime, Disney+ y GamePass, dependiendo del duelo.

Jueves 27 de noviembre – Thanksgiving

  • Lions vs Packers – 12:00 p.m. (Fox Sports)

  • Cowboys vs Chiefs – 3:30 p.m. (Nueve y Fox Sports)

  • Bengals vs Ravens – 7:20 p.m. (Fox Sports)

Viernes 28 de noviembre

  • Bears vs Eagles – 2:00 p.m. (Amazon Prime)

Domingo 30 de noviembre

12:00 p.m. (Fox Sports / ViX / otras plataformas):

  • Rams vs Panthers

  • 49ers vs Browns

  • Texans vs Colts

  • Dolphins vs Saints

  • Jets vs Falcons

  • Cardinals vs Buccaneers

  • Jaguars vs Titans

3:05 p.m.:

  • Seahawks vs Vikings (Fox Sports)

3:25 p.m.:

  • Steelers vs Bills (Nueve)

  • Raiders vs Chargers (Fox Sports)

7:20 p.m.:

  • Broncos vs Commanders (ESPN / Disney+)

Lunes 1 de diciembre – Monday Night Football

  • Giants vs Patriots – 7:15 p.m. (ESPN / Disney+)

¿Dónde ver los partidos?

Los derechos de transmisión en México están distribuidos entre varios canales. Aquí un resumen:

  • Fox Sports: Mayoría de los partidos de jueves y domingo al mediodía.

  • Nueve (canal abierto): Cowboys vs Chiefs y Steelers vs Bills.

  • Amazon Prime: Partido del viernes (Black Friday).

  • ViX: 49ers vs Browns.

  • ESPN y Disney+: Juegos estelares del domingo y lunes por la noche.

  • NFL GamePass: Transmite todos los partidos en vivo y en demanda.

mrh

NFL
Semana 13
Thanksgiving Day

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com