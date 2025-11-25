¡Triple cartelera en Thanksgiving Day! Estos serán los partidos de la Semana 13 en la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 13 de la NFL arranca con partidos imperdibles, incluyendo la tradicional triple jornada del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) este jueves 27 de noviembre, y continúa con juegos decisivos el fin de semana que podrían definir el panorama de cara a los playoffs.

En México, los partidos podrán verse a través de Fox Sports, ESPN, Nueve, ViX, Amazon Prime, Disney+ y GamePass, dependiendo del duelo.

Jueves 27 de noviembre – Thanksgiving

Lions vs Packers – 12:00 p.m. (Fox Sports)

Cowboys vs Chiefs – 3:30 p.m. (Nueve y Fox Sports)

Bengals vs Ravens – 7:20 p.m. (Fox Sports)

Viernes 28 de noviembre

Bears vs Eagles – 2:00 p.m. (Amazon Prime)

Domingo 30 de noviembre

12:00 p.m. (Fox Sports / ViX / otras plataformas):

Rams vs Panthers

49ers vs Browns

Texans vs Colts

Dolphins vs Saints

Jets vs Falcons

Cardinals vs Buccaneers

Jaguars vs Titans

3:05 p.m.:

Seahawks vs Vikings (Fox Sports)

3:25 p.m.:

Steelers vs Bills (Nueve)

Raiders vs Chargers (Fox Sports)

7:20 p.m.:

Broncos vs Commanders (ESPN / Disney+)

Lunes 1 de diciembre – Monday Night Football

Giants vs Patriots – 7:15 p.m. (ESPN / Disney+)

¿Dónde ver los partidos?