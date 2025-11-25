¡Triple cartelera en Thanksgiving Day! Estos serán los partidos de la Semana 13 en la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Semana 13 de la NFL arranca con partidos imperdibles, incluyendo la tradicional triple jornada del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) este jueves 27 de noviembre, y continúa con juegos decisivos el fin de semana que podrían definir el panorama de cara a los playoffs.
En México, los partidos podrán verse a través de Fox Sports, ESPN, Nueve, ViX, Amazon Prime, Disney+ y GamePass, dependiendo del duelo.
Lions vs Packers – 12:00 p.m. (Fox Sports)
Cowboys vs Chiefs – 3:30 p.m. (Nueve y Fox Sports)
Bengals vs Ravens – 7:20 p.m. (Fox Sports)
Bears vs Eagles – 2:00 p.m. (Amazon Prime)
12:00 p.m. (Fox Sports / ViX / otras plataformas):
Rams vs Panthers
49ers vs Browns
Texans vs Colts
Dolphins vs Saints
Jets vs Falcons
Cardinals vs Buccaneers
Jaguars vs Titans
3:05 p.m.:
Seahawks vs Vikings (Fox Sports)
3:25 p.m.:
Steelers vs Bills (Nueve)
Raiders vs Chargers (Fox Sports)
7:20 p.m.:
Broncos vs Commanders (ESPN / Disney+)
Giants vs Patriots – 7:15 p.m. (ESPN / Disney+)
Los derechos de transmisión en México están distribuidos entre varios canales. Aquí un resumen:
Fox Sports: Mayoría de los partidos de jueves y domingo al mediodía.
Nueve (canal abierto): Cowboys vs Chiefs y Steelers vs Bills.
Amazon Prime: Partido del viernes (Black Friday).
ViX: 49ers vs Browns.
ESPN y Disney+: Juegos estelares del domingo y lunes por la noche.
NFL GamePass: Transmite todos los partidos en vivo y en demanda.
