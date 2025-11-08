Tri Femenil Sub-17 conquista el bronce del Mundial tras dramático triunfo ante Brasil

El encuentro fue cerrado y con pocas oportunidades claras durante el primer tiempo. Brasil avisó al minuto 9 con un disparo de Evelyn que se estrelló en el poste de Valentina Murrieta, pero no logró concretar en el rebote. México, por su parte, tuvo escasas llegadas de peligro durante los primeros 45 minutos.

Ya en la segunda mitad, al minuto 78, Brasil abrió el marcador tras una jugada por la banda izquierda que terminó en pase diagonal para Kaylane, quien definió para el 1-0. El tanto fue celebrado intensamente por las sudamericanas.

Sin embargo, México no bajó los brazos. En el minuto 85, el VAR intervino para revisar una posible falta dentro del área. Finalmente, se marcó tiro libre apenas fuera del área grande. La presión mexicana dio frutos cuando, en esa misma jugada, Evelyn marcó un autogol que le dio el empate al ‘Tri’.

Con el 1-1 en el tiempo reglamentario, el partido se definió desde los once pasos. La portera Valentina Murrieta se convirtió en heroína, al atajar un penal en dos tiempos que fue revisado por el VAR, el cual determinó que el balón no cruzó la línea.