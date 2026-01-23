Tras vencer a Panamá, México se mide ante Bolivia en amistoso clave rumbo al Mundial

Además del resultado, el partido permitirá al cuerpo técnico observar el rendimiento individual y colectivo de un plantel integrado en su totalidad por futbolistas de la Liga MX, consolidando alternativas y competencia interna.

Entre los elementos a seguir destaca Luis Ángel Malagón, quien suma 19 partidos con la Selección, logrando mantener su portería en cero en 11 ocasiones. En defensa, Víctor Guzmán ha tenido participación en siete encuentros, siendo titular en seis. En el ataque, Germán Berterame llega como el máximo goleador de la Liga MX en el actual ciclo mundialista, con 49 anotaciones, mientras que Armando González, campeón de goleo en el torneo anterior, continúa sumando minutos tras su debut con el Tricolor.

En el historial, México tiene antecedentes positivos en este escenario. La Selección ha disputado tres partidos en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, todos en la Copa América 1997, donde anotó cinco goles, todos marcados por Luis Hernández. Además, el Tricolor acumula 10 partidos consecutivos sin perder ante Bolivia, con nueve triunfos y un empate.

El partido podrá verse a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX+.

Contexto: su partido anterior

México llega a este compromiso luego de vencer 0-1 a Panamá en partido amistoso internacional, disputado el 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, en lo que fue su primer encuentro del año. El triunfo se definió en el tiempo de compensación (90+3’) tras un autogol de Richard Peralta, reflejando la insistencia del equipo nacional hasta el final.