Tras silbarle al América, el Gato Ortiz viaja a Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marco Antonio, mejor conocido como el Gato Ortiz, volvió a colocarse en el centro de la polémica arbitral tras dirigir el duelo entre América y Atlas en la jornada 6 del torneo. El árbitro mexicano marcó dos penales a favor de las Águilas, decisiones que influyeron directamente en el triunfo azulcrema por 4-2.

En medio de las críticas, Ortiz sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta oficial de Instagram una fotografía desde Buenos Aires, Argentina. En la imagen aparece con ropa deportiva y de fondo se aprecia el Estadio La Bombonera, casa de Boca Juniors.

“Semana de fecha FIFA, a darle”, escribió el silbante de 37 años, lo que desató especulaciones sobre si su viaje está relacionado con compromisos profesionales o con una etapa de preparación fuera del país. Hasta el momento, no ha aclarado los motivos de su visita.

La publicación generó diversos comentarios en redes sociales, donde varios usuarios lo cuestionaron por sus constantes decisiones a favor del América. En sus últimos seis encuentros dirigiendo al club, Ortiz ha señalado siete penales a favor de los azulcremas. El más recordado fue en la final del Clausura 2024 ante Cruz Azul, donde también tuvo un papel determinante.

Aunque para algunos el viaje podría representar un esfuerzo de capacitación internacional, para otros es un recordatorio de la desconfianza que despiertan sus actuaciones recientes en la Liga MX.