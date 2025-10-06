Tras racha de derrotas, José Luis Higuera regalará 3 mil boletos para apoyar al Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la reciente racha de derrotas del Atlético Morelia, el presidente del club, José Luis Higuera, anunció que entregará tres mil boletos gratuitos para el próximo partido del equipo, como parte de una apuesta que perdió con el secretario de Finanzas del estado, Luis Navarro García.
La dinámica surgió días atrás, cuando ambos acordaron que, si el equipo no lograba la victoria, Higuera donaría boletos para incentivar el ánimo de la afición. Al concretarse la derrota del sábado, el compromiso se cumplirá con la entrega de los pases gratuitos.
Si bien la taquiza prometida por el encargado de las finanzas del estado no se logró, los 3 mil boletos serán entregados a través de medios de comunicación.
Con esta acción, Luis Navarro destacó que, aunque perdió el equipo, “gana la afición”, al tiempo que invitó a los seguidores del Atlético Morelia a acudir al estadio para mostrar su apoyo y motivar al conjunto en su próximo encuentro.
RPO