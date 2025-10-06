Deportes

Tras racha de derrotas, José Luis Higuera regalará 3 mil boletos para apoyar al Atlético Morelia

Arturo Molina
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la reciente racha de derrotas del Atlético Morelia, el presidente del club, José Luis Higuera, anunció que entregará tres mil boletos gratuitos para el próximo partido del equipo, como parte de una apuesta que perdió con el secretario de Finanzas del estado, Luis Navarro García.

La dinámica surgió días atrás, cuando ambos acordaron que, si el equipo no lograba la victoria, Higuera donaría boletos para incentivar el ánimo de la afición. Al concretarse la derrota del sábado, el compromiso se cumplirá con la entrega de los pases gratuitos.

Si bien la taquiza prometida por el encargado de las finanzas del estado no se logró, los 3 mil boletos serán entregados a través de medios de comunicación.

Los boletos se repartirán en distintas estaciones de radio, medios de comunicación y dependencias estatales, con el objetivo de que lleguen directamente a los aficionados. De acuerdo con la organización, la distribución iniciará esta semana y se prevé que los boletos estén disponibles a más tardar el martes.

Con esta acción, Luis Navarro destacó que, aunque perdió el equipo, “gana la afición”, al tiempo que invitó a los seguidores del Atlético Morelia a acudir al estadio para mostrar su apoyo y motivar al conjunto en su próximo encuentro.

MiMorelia.com se sumará a la distribución de los boletos con al menos 100 entradas disponibles. En próximas horas se dará a conocer la dinámica.
