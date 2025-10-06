Tras racha de derrotas, José Luis Higuera regalará 3 mil boletos para apoyar al Atlético Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la reciente racha de derrotas del Atlético Morelia, el presidente del club, José Luis Higuera, anunció que entregará tres mil boletos gratuitos para el próximo partido del equipo, como parte de una apuesta que perdió con el secretario de Finanzas del estado, Luis Navarro García.

La dinámica surgió días atrás, cuando ambos acordaron que, si el equipo no lograba la victoria, Higuera donaría boletos para incentivar el ánimo de la afición. Al concretarse la derrota del sábado, el compromiso se cumplirá con la entrega de los pases gratuitos.

Si bien la taquiza prometida por el encargado de las finanzas del estado no se logró, los 3 mil boletos serán entregados a través de medios de comunicación.