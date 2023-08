Tras fracaso en Leagues Cup, esta semana regresa la Liga MX

Por otro lado, Carlos González, atacante paraguayo de los Xolos de Tijuana, marcha a la cabeza de la tabla de goleo, gracias a sus tres anotaciones en las primeras fechas ante Pumas, Necaxa y Cruz Azul, siendo factor fundamental para que el cuadro fronterizo se ubique dentro de las primeras ocho posiciones.

Junto con el cuadro rojiblanco, son cuatro los demás equipos que hasta el momento no conocen la derrota en el Apertura 2023: Monterrey y Juárez con siete puntos cada uno, producto de dos triunfos y un empate, además de los Pumas y Tigres, con una victoria y dos igualadas para una sumatoria de cinco puntos. Lo que les permite ocupar los primeros cinco lugares de la tabla de posiciones.

Los encargados de reabrir el torneo son León vs Pumas, el 18 de agosto; ese mismo día Pumas recibe a Toluca; Atlético San Luis visita a Puebla y los líderes se meten a la casa de los Bravos de Juárez.

De manera curiosa, para el sábado no hay programados partidos, pero el domingo 20 de agosto juegan: Querétaro vs Pachuca, Atlas vs América, Necaxa vs Tigres y queda pendiente el Monterrey vs Tijuana, respectivo a la jornada 4.

Monterrey no jugará esta jornada porque aún tiene pendiente jugar por el tercer lugar en Leagues Cup ante Philadelphia Union este sábado 19 de agosto.

