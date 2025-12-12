Tras compra del Mazatlán FC, comienzan los cambios en la dirección técnica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Mazatlán FC anunció este jueves la salida de su director técnico, Robert Dante Siboldi, quien decidió dar por terminada su relación laboral con el equipo por motivos personales.
En un comunicado oficial, la directiva expresó su respeto por la decisión del entrenador uruguayo, quien asumió el cargo en mayo de 2025, y agradeció su profesionalismo, compromiso y entrega durante su etapa al frente del Primer Equipo.
“Entendemos las razones de Siboldi y su Cuerpo Técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada”, se lee en el mensaje difundido por el club.
El mismo comunicado confirma que a partir de ahora, Christian Ramírez tomará las riendas como nuevo director técnico del equipo sinaloense.
Aunque no se detalló si Ramírez asumirá de forma interina o permanente, el cambio marca el inicio de una nueva etapa para los “Cañoneros”, de cara a la preparación para el próximo torneo de la Liga MX.
Siboldi, quien ha dirigido también a clubes como Cruz Azul, Santos y Tigres, deja Mazatlán tras menos de un año al frente del equipo, sin que hasta ahora se conozcan sus planes futuros.
