Tras compra del Mazatlán FC, comienzan los cambios en la dirección técnica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Mazatlán FC anunció este jueves la salida de su director técnico, Robert Dante Siboldi, quien decidió dar por terminada su relación laboral con el equipo por motivos personales.

En un comunicado oficial, la directiva expresó su respeto por la decisión del entrenador uruguayo, quien asumió el cargo en mayo de 2025, y agradeció su profesionalismo, compromiso y entrega durante su etapa al frente del Primer Equipo.

“Entendemos las razones de Siboldi y su Cuerpo Técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada”, se lee en el mensaje difundido por el club.