Transmitirá izzi el Mundial 2026 a través de ViX Premium

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, izzi confirmó que tendrá la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la plataforma ViX Premium Mundial. La cobertura incluye todos los juegos en vivo, desde la inauguración hasta la gran final, además de programas de análisis y repeticiones.

El costo para los suscriptores actuales de izzi que ya tienen ViX Premium será de $399.99 pesos (IVA incluido). Este precio es una oferta limitada que solo estará vigente durante los meses de enero y febrero de 2026.