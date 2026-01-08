Transmitirá izzi el Mundial 2026 a través de ViX Premium

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, izzi confirmó que tendrá la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la plataforma ViX Premium Mundial. La cobertura incluye todos los juegos en vivo, desde la inauguración hasta la gran final, además de programas de análisis y repeticiones.
El costo para los suscriptores actuales de izzi que ya tienen ViX Premium será de $399.99 pesos (IVA incluido). Este precio es una oferta limitada que solo estará vigente durante los meses de enero y febrero de 2026.
Para facilitar el pago, la empresa permitirá diferir los $399.99 pesos en cuatro pagos mensuales gestionados mediante sus canales de atención. Es importante considerar que, a partir de marzo de 2026, el costo del paquete podría aumentar.
La transmisión estará disponible para diversos dispositivos, permitiendo el acceso a la que será la edición más grande de la historia con sedes en México, Estados Unidos y Canadá. El paquete promete acceso inmediato a todo el contenido especial y exclusivo generado para la justa mundialista.
