Tragedia en la cancha: portero muere tras festejar un penalti [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El portero brasileño Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, falleció el pasado 2 de septiembre durante un partido en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, en Augusto Corrêa, estado de Pará, Brasil.

Pixé, de 31 años, participaba en los Juegos de la Semana de la Patria 2025, un torneo local de futsal. Durante el encuentro, detuvo un penalti decisivo que aseguró la victoria de su equipo. Sin embargo, tras el festejo, el guardameta se desplomó en la cancha ante la mirada atónita de compañeros y rivales.