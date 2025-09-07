Tragedia en la cancha: portero muere tras festejar un penalti [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El portero brasileño Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, falleció el pasado 2 de septiembre durante un partido en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas, en Augusto Corrêa, estado de Pará, Brasil.
Pixé, de 31 años, participaba en los Juegos de la Semana de la Patria 2025, un torneo local de futsal. Durante el encuentro, detuvo un penalti decisivo que aseguró la victoria de su equipo. Sin embargo, tras el festejo, el guardameta se desplomó en la cancha ante la mirada atónita de compañeros y rivales.
El jugador recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, pero lamentablemente falleció poco después de su ingreso.
La Federación de Futsal de Pará (FEFUSPA) emitió un comunicado en el que lamentó profundamente su fallecimiento:
“Antônio Edson deja un legado de inspiración, talento y espíritu deportivo. Su presencia será recordada dentro y fuera de la cancha”.
BCT