Toluca vs Tigres: ¿A qué hora y dónde ver la Final del Apertura 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se definirá este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos del Toluca buscarán remontar el 1-0 adverso frente a los Tigres de la UANL y conquistar el título frente a su afición.

Será la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrentan en una final de liga, lo que ha elevado la expectativa en torno a este duelo inédito. La "Bombonera" se perfila para vivir una noche de máxima tensión futbolística.

El partido de Ida, celebrado el pasado jueves en el Estadio Universitario de Monterrey, se resolvió con un solitario gol al minuto 46, cuando Diego Lainez aprovechó un error defensivo para asistir a Juan Brunetta, quien marcó el tanto que actualmente da la ventaja al conjunto felino.

Durante ese encuentro, hubo momentos clave que evitaron un marcador más amplio. El arquero Hugo González salvó a Toluca con una espectacular intervención al 33’, mientras que Nahuel Guzmán, con 17 finales disputadas en su carrera, mantuvo el cero hasta el descanso. Posteriormente, una jugada de dramatismo absoluto al minuto 48 estuvo a punto de dar el empate a Toluca, cuando un disparo de Canelo Angulo fue salvado en la línea por Chuy Garza.

Aunque Tigres ha ganado seis de los siete enfrentamientos directos en Liguilla ante los Diablos, Toluca fue el superlíder del torneo y se mantiene como uno de los equipos más sólidos como local. Con el apoyo de su gente, el equipo escarlata buscará romper la estadística y cerrar el semestre con el trofeo.

¿Cuándo y dónde ver la Final?

Partido: Toluca vs Tigres (vuelta)

Fecha: Domingo 14 de diciembre

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Nemesio Díez

Transmisión por:

Canal 5

Canal 7

TUDN

ViX

Tubi

FOX

FOX One

Con todo en juego, este domingo conoceremos al nuevo campeón del futbol mexicano, en una final que promete ser tan intensa como histórica.

