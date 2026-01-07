Toluca va por el Tricampeonato y la Concacaf, afirma el ‘Turco’ Mohamed

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de conquistar el bicampeonato de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca ya tienen la mira puesta en nuevos objetivos: el Tricampeonato y la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

En entrevista con medios deportivos, el técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed expresó que su equipo mantiene intacta la ambición competitiva y buscará pelear por ambos torneos este semestre.

“De antemano nunca somos los favoritos, pero hicimos los méritos para poder estar ahí. Nuestro plantel casi lo mantuvimos en su totalidad. [...] Creo que tenemos plantel, todavía tenemos ganas y hambre de llegar a los últimos partidos, a las finales, así que nuestro objetivo este semestre es la Liga y la Concacaf”, señaló Mohamed.