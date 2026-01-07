Toluca va por el Tricampeonato y la Concacaf, afirma el ‘Turco’ Mohamed

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de conquistar el bicampeonato de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca ya tienen la mira puesta en nuevos objetivos: el Tricampeonato y la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
En entrevista con medios deportivos, el técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed expresó que su equipo mantiene intacta la ambición competitiva y buscará pelear por ambos torneos este semestre.
“De antemano nunca somos los favoritos, pero hicimos los méritos para poder estar ahí. Nuestro plantel casi lo mantuvimos en su totalidad. [...] Creo que tenemos plantel, todavía tenemos ganas y hambre de llegar a los últimos partidos, a las finales, así que nuestro objetivo este semestre es la Liga y la Concacaf”, señaló Mohamed.
Para esta nueva campaña, Toluca ha tenido movimientos en su plantilla. Entre las bajas destacan Héctor Herrera, Juan Pi, Rolando Beltrán y, posiblemente, Robert Morales. En caso de concretarse esta última salida, el equipo buscará un nuevo centro-delantero.
“Si se va Robert, seguramente buscaremos un centro-delantero de características especiales que necesitamos”, añadió el estratega.
Mohamed destacó la fortaleza mental del grupo y aseguró que el Toluca mantiene su ADN competitivo, especialmente en los momentos difíciles.
“El equipo cada vez que ganó, fue por más, entonces no se relaja nunca. [...] Hemos tenido tres finales y las tres fuimos abajo en el marcador. El equipo siempre se levantó, siempre fue para adelante y pudo dar vuelta”.
Toluca debutará en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero a las 21:00 horas (CDMX), cuando visite al Monterrey, club con el que Antonio Mohamed guarda un vínculo sentimental.
“Siempre es especial porque mi corazón tiene una parte de la institución, siempre va a ser así y eso no va a cambiar nunca”.
Cabe recordar que en la Copa de Campeones de la Concacaf, Toluca comenzará su participación directamente en octavos de final, a la espera del ganador entre Pumas y San Diego.
